Чистая прибыль Eesti Energia за 9 месяцев составила около 78 миллионов евро

За 9 месяцев нынешнего года концерн Eesti Energia заработал почти 78 миллионов евро чистой прибыли, а доходы от продаж составили 550 миллионов евро, сообщает пресс-служба концерна.

В третьем квартале нынешнего года концерн Eesti Energia заработал 16 миллионов евро чистой прибыли, что на 22% больше, чем в тот же период 2016 года. Доходы от продаж концерна в третьем квартале в общей сложности составили 158 миллионов евро. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они снизились почти на 8% в связи с работами по обслуживанию и ремонту, проводимыми на электростанциях и заводах масел.

По словам финансового директора Eesti Energia Андри Авила, завершившийся квартал характеризуется улучшением цен на рынке электроэнергии и жидких топлив. ”Цены на нефтепродукты на мировом рынке и средние цены на оптовом рынке электроэнергии Nord Pool были выше, чем в III квартале 2016 года. Мы реализовали улучшившиеся рыночные цены на жидкое топливо и электроэнергию, заключив на 2018 год договоры о продаже электроэнергии и жидких топлив с фиксированной ценой с целью снижения рисков” — сказал Авила.

Эстония по-прежнему остается единственной страной в регионе стран Балтии и Финляндии, где объем производства электроэнергии превышает объем потребления. Концерн Eesti Energia в третьем квартале 2017 года произвел 2.1 тераватт-часа электроэнергии, это почти на 16% меньше, чем в третьем квартале 2016 года. Уменьшение объема производства было обусловлено работами по ремонту и обслуживанию, проводимыми на электростанциях. По причине меньшего объема производства, доход от продаж электроэнергии снизился на 8%, составив 80 миллионов евро.

В третьем квартале 2017 года концерн Eesti Energia произвел 71 000 тонн жидких топлив. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, объем производства жидких топлив снизился на 17%. Уменьшение объема производства на заводах масел связано с работами по модернизации, которые проводились на заводах.

Прибыль концерна до вычета затрат EBITDA в третьем квартале 2017 года составила 54 миллиона евро, за год она увеличилась более чем на 3%.

В третьем квартале концерн Eesti Energia инвестировал более 35 миллионов евро, что на 6% больше, чем за тот же период 2016 года. Половину этой суммы, или почти 18 миллионов евро, составили инвестиции, связанные с электросетью, благодаря чему доля погодоустойчивой сети во всей распределительной сети Elektrilevi увеличилась до 83%.

”В третьем квартале этого года мы продолжили несколько стратегических проектов концерна, положительное влияние которых на конкурентоспособность предприятия проявит себя в ближайшие годы, — сказал Авила. — Например, мы начали работы по реконструкции котла 8 блока Эстонской электростанции для того чтобы в нем можно было сжигать больше сланцевого газа. Мы также заключили договор о строительстве своей первой солнечной электростанции и успешно провели на заводах масел испытания по производству масла из смеси резиновой крошки и сланца”.

В третьем квартале 2017 года также закончились строительные работы по созданию рукавных фильтров электростанции ”Аувере”, являющейся крупнейшей инвестицией концерна за последние годы. Электростанция способна при работе на полной мощности соответствовать всем нормам выбросов, и с начала года она произвела в общей сложности 1,3 ТВтЧ электроэнергии. Компания General Electric пообещала передать станцию концерну Eesti Energia до конца этого года.