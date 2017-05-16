Число пользователей Smart-ID в Эстонии и странах Балтии растет

Более чем 15 000 клиентов SEB пользуются для входа в интернет-банк новым средством идентификации - Smart-ID. Всего в Эстонии на данный момент насчитывается около 45 000 пользователей Smart-ID, сообщает SEB.

”С момента презентации Smart-ID клиентам рост числа пользователей нового средства идентификации был быстрым, достигая несколько сотен человек в день. Хотя в Эстонии и Латвии показатели роста очень сильные, мы призываем своих клиентов во всех трех странах Балтии использовать новое средство идентификации еще активнее, заменяя им устаревшую с точки зрения мер безопасности карту кодов”, — сказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания и технологии SEB Айнар Леппянен.

Активное распространение в странах Балтии Smart-ID подтверждает также разработчик нового средства идентификации SK ID Solutions.

”Рост числа пользователей Smart-ID в Эстонии показывает, с какой скоростью новое решение завоевало доверие жителей Эстонии. Мы получили положительные отклики во всех странах Балтии, где у Smart-ID уже есть более 160 000 пользователей. Мы продолжаем разработку Smart-ID, и в качестве одного из новшеств в скором времени его смогут использовать молодые люди, не достигшие 18-летнего возраста. Мы также готовимся к тому, чтобы в ближайшее время создать возможность для выдачи Smart-ID в пунктах обслуживания клиентов, что сделает решение еще более доступным пользователям”, — рассказала руководитель подразделения дополнительных услуг SK ID Solutions Лийза Лукин.

Smart-ID — это инструмент для идентификации личности, пользоваться которым может бесплатно владелец смарт-устройства в возрасте старше 18 лет. Это удобный, простой и надежный способ доступа к э-услугам и заверения цифровой подписью. Кроме SEB Pank, поддержку своих услуг в лице Smart-ID добавил также Swedbank, школьная административная система eKool, Tallinna Kaubamaja Grupp, E-Krediidiinfo и DigiDoc для своих э-услуг, а также поставщик теле- и интернет-услуг Starman.