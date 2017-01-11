В ушедшем году с автобусной компанией Simple Express поездки совершило более миллиона пассажиров, что почти в 2,5 раза больше чем в 2015 году.

Руководитель по коммерческим перевозкам Simple Express Отт Арумеель отметил, что планы по расширению деятельности компании далеко не исчерпаны. ”В этом году Simple Express планирует еще более утвердить свою позицию на рынке как перевозчика предлагающего бюджетные, но в то же время комфортные автобусные поездки. Мы расширили свою деятельность почти во все регионы Эстонии, на данный момент из крупных центров мы не перевозим пассажиров только на остров Хийумаа. Несомненно, и в новом году будут открыты новые отправления”, — сказал Арумеель.

Первый в Эстонии бюджетный автобусный перевозчик сделал в 2016 году более 25 000 рейсов, автобусы Simple Express проехали более 4,2 миллионов километров. В прошлом году компания открыла новые маршруты Таллинн-Вильянди и Тарту-Вильянди, а также добавила новые отправления на маршруты Таллинн-Раквере и Таллинн-Нарва. На многих направлениях были добавлены новые рейсы и графики движения автобусов были изменены с учётом привычек пассажиров.

По словам Арумееля, в 2017 году Simple Express планирует и далее развивать свой автобусный парк. ”Сейчас мы взвешиваем решение о покупке новых автобусов. Мы планируем покупку для того чтобы увеличить число пассажирских мест на открытом в прошлом году экспресс-маршруте Нарва-Таллинн, а также для лучшего обслуживания других маршрутов”, — сказал Арумеель.

В прошлом году Simple Express было продано почти 60 000 автобусных билетов стоимостью в одно евро, в этом году число предлагаемых дешёвых билетов планируется увеличить. По словам руководителя автобусной компании, у бюджетного перевозчика уже появился свой разнообразный круг пассажиров. ”Simple Express открыли для себя очень разные пассажиры, для которых мы стали разумным и удобным решением для путешествий. Вместо длинного списка дополнительных услуг мы сосредотачиваемся на том, чтобы предлагать основные современные удобства и приятное обслуживание как можно дешевле,” — рассказал Арумеель о стратегии компании.

По оценке автобусного перевозчика, за время работы также заметно изменились и привычки планирования поездок пассажирами. ”Так как билеты на автобусы Simple Express поступают в продажу за 30-60 дней до отправления, и наилучшую цену получают те, кто планируют поездку заранее, то всё чаще билеты покупаются заблаговременно в предварительной продаже”, — отметил Арумеель.