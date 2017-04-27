За два года автобусами Lux Express по маршруту Таллинн-Курессааре поездку совершило 120 000 человек, что превзошло ожидания предприятия.

Два года назад автобусы Lux Express начали обслуживать пассажиров на маршруте Таллинн-Курессааре, и данное направление стало очень востребованным среди жителей Сааремаа, а резкое увеличение числа пассажиров значительно превзошло прогнозы компании. ”Два года назад автобусы Lux Express начали обслуживать данный маршрут совершая два ежедневных отправления в оба направления, а на сегодняшний день мы удвоили число отправлений”, — прокомментировал председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу.

В прошлом году число пассажиров Lux Express на маршруте Таллинн-Курессааре выросло на 163% по сравнению с предыдущим годом, и за это время автобусы Lux Express перевезли между Сааремаа и материком 120 000 пассажиров.

”Чтобы удовлетворить растущий спрос, в начале прошлого года мы добавили два новых ежедневных отправления и поменяли график на более удобный для пассажиров. Мы рады, что жители Сааремаа заметили нас, что также доказывает востребованность качественного автобусного сообщения между материком и островом”, — добавил Саарпуу.

По словам руководителя автобусной компании, современный общественный транспорт всё сильнее конкурирует с личным автомобилем, особенно на длинных маршрутах, таких как Таллинн-Курессааре. ”Мы шли в ногу с потребностями жителей острова и сделали инвестиции в автобусный парк, удобство пассажиров и развитие инфосистем, а также перешли и на динамическое ценообразование, что снизило начальную стоимость автобусного билета до 5 евро”, — добавил он.

Автобусы Lux Express совершают четыре ежедневных рейса на маршруте Таллинн-Курессааре и обратно. Автобусы охватывают также и крупные центры на Сааремаа, такие как Куйвасту, Лиива, Ориссааре и Вальяла. Время в пути составляет около четырёх часов.

В автобусном парке Lux Express почти 80 автобусов средний возраст которых составляет 2,7 лет. Этой весной автобусный парк Lux Express пополнится восемью новыми автобусами Scania Irizar i8 выполненными по специальному заказу общей стоимостью почти 3 миллиона евро. Пассажиров Lux Express обслуживает более 300 водителей.