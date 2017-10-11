Число нелегальных гастарбайтеров в Эстонии за год выросло втрое

За первые девять месяцев текущего года полиция выявила втрое больше нелегально работающих в Эстонии иностранцев, чем за аналогичный период прошлого года. В основном речь идет о гражданах Украины и Белоруссии.

Об этом в среду, 11 октября, сообщил Департамент полиции и погранохраны (ДПП), передает rus.err.ee.

С января по сентябрь этого года было зарегистрировано 359 случаев, в которых граждане третьих стран работали в Эстонии без законного основания. За такой же период прошлого года таких инцидентов было 128.

В сообщении отмечается, что в большинстве случаев речь идет о гражданах Украины и Белоруссии, выполняющих краткосрочные работы, главным образом на стройках и в сфере металлообработки.