11.10.2017, 20:40

Число нелегальных гастарбайтеров в Эстонии за год выросло втрое

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

За первые девять месяцев текущего года полиция выявила втрое больше нелегально работающих в Эстонии иностранцев, чем за аналогичный период прошлого года. В основном речь идет о гражданах Украины и Белоруссии.

Об этом в среду, 11 октября, сообщил Департамент полиции и погранохраны (ДПП), передает rus.err.ee.

С января по сентябрь этого года было зарегистрировано 359 случаев, в которых граждане третьих стран работали в Эстонии без законного основания. За такой же период прошлого года таких инцидентов было 128.

В сообщении отмечается, что в большинстве случаев речь идет о гражданах Украины и Белоруссии, выполняющих краткосрочные работы, главным образом на стройках и в сфере металлообработки.

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