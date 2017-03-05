Число фирм-газелей сократилось — их меньше тысячи

В рейтинге самых быстроразвивающихся предприятий, или в ТОП фирм-газелей 2017 попали 875 фирм, пишут "Деловые Ведмости".

Если в последние четыре года число фирм-газелей превышало тысячу, то в нынешнем году это число уменьшилось. За 17-летнюю историю составления ТОП фирм-газелей представленные в этом году 875 предприятий по численности занимают девятое место.

Как и в прежние годы больше всего среди газелей предприятий сферы оптовой торговли, строительства и розничной торговли.

Самое крупное по обороту предприятие в свежем рейтинге газелей — производитель окон, дверей и связанных с ними комплектующих фирма Pinest AS из Пылвамаа, оборот которой составил в 2015 году почти 13,6 млн.евро.