Численность зарегистрированных безработных в июле несколько выросла

По сравнению с тем же периодом прошлого года, в конце июля численность зарегистрированных безработных была на 1,3 процентных пункта больше. Численность безработных выросла под влиянием реформы трудоспособности, в конце июля этого года людей с пониженной трудоспособностью, зарегистрированных в качестве безработных, было на 7% больше, чем в прошлом году. В конце июля было 9 626 зарегистрированных безработных, или 32% от зарегистрированных безработных.

В июле в Кассу по безработице было добавлено 4 500 новых предложений о работе. В течение месяца общее количество передаваемых рабочих мест составило около 10 000. В июле с помощью кассы по безработице трудоустроились или занялись предпринимательством более 3 300 человек (в том числе 814 человек с пониженной трудоспособностью).

Касса по безработице выплатила в июле страховые возмещения по безработице на общую сумму в 4,1 млн евро, возмещений по сокращению на сумму чуть более миллиона евро и возмещений по причине неплатежеспособности работодателя на сумму 266 000 евро.

В июле в кассу по безработице было подано 3 695 ходатайств об оценке трудоспособности. Из них в более чем половине случаев (57%) человеку была назначена частичная трудоспособность. Пособие на трудоспособность в июле выплатили более чем 56 000 ходатайствующим на общую сумму 15,3 млн евро.

В этом году со дня восстановления независимости Эстонии пройдёт 27 лет, и за это время рынок труда переживал разные времена. С 2001 года самая низкая численность зарегистрированных безработных была в октябре 2006 года, когда безработных было менее 12 000. Самый высокие показатель зарегистрированной безработицы был в марте 2010 года: 95 000 безработных.