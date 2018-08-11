11.08.2018, 22:02

Численность зарегистрированных безработных в июле несколько выросла


rus.delfi.ee
EST
Численность зарегистрированных безработных в июле несколько выросла
Foto: Hendrik Osula

В конце июля было 29 992 зарегистрированных безработных, что составило 4,6% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в июле в Ида-Вирумаа (8,6%) и самая низкая на Сааремаа (3,1%), сообщает Касса по безработице.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, в конце июля численность зарегистрированных безработных была на 1,3 процентных пункта больше. Численность безработных выросла под влиянием реформы трудоспособности, в конце июля этого года людей с пониженной трудоспособностью, зарегистрированных в качестве безработных, было на 7% больше, чем в прошлом году. В конце июля было 9 626 зарегистрированных безработных, или 32% от зарегистрированных безработных.

В июле в Кассу по безработице было добавлено 4 500 новых предложений о работе. В течение месяца общее количество передаваемых рабочих мест составило около 10 000. В июле с помощью кассы по безработице трудоустроились или занялись предпринимательством более 3 300 человек (в том числе 814 человек с пониженной трудоспособностью).

Касса по безработице выплатила в июле страховые возмещения по безработице на общую сумму в 4,1 млн евро, возмещений по сокращению на сумму чуть более миллиона евро и возмещений по причине неплатежеспособности работодателя на сумму 266 000 евро.

В июле в кассу по безработице было подано 3 695 ходатайств об оценке трудоспособности. Из них в более чем половине случаев (57%) человеку была назначена частичная трудоспособность. Пособие на трудоспособность в июле выплатили более чем 56 000 ходатайствующим на общую сумму 15,3 млн евро.

В этом году со дня восстановления независимости Эстонии пройдёт 27 лет, и за это время рынок труда переживал разные времена. С 2001 года самая низкая численность зарегистрированных безработных была в октябре 2006 года, когда безработных было менее 12 000. Самый высокие показатель зарегистрированной безработицы был в марте 2010 года: 95 000 безработных.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Фестиваль мнений, Нарвская баталия, День Нарва-Йыэсуу и солнечное затмение

11.08.2018
В субботу в Пайде прошел второй день Фестиваль мнений, а в Нарве - второй день исторической реконструкции Нарвская баталия. Также сегодня в Эстонии можно было наблюдать частичное солнечное затмение, а Нарва-Йыэсуу отмечал День города. Не обошлось и без аварий. Читайте все самое интересное за день в нашей подборке!
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За должников начнут платить простые люди? Подводные камни новой исполнительной системы

11.08.2018
Министерство юстиции разрабатывает проект новой исполнительной системы, согласно которому исполнение государственных требований — туда относятся различные штрафы, денежные наказания по уголовным делам и так далее — передадут Налогово-таможенному департаменту.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €

Латвия попала в список вымирающих стран мира. Кто в нем еще?

11.08.2018
Издание Science Alert назвало европейские, азиатские и другие страны мира, которые наиболее подвержены демографическим бомбам замедленного действия из-за снижения рождаемости и увеличения доли пожилых людей. К ним относятся Латвия, США, Испания, Италия, Южная Корея, а также Япония и Китай, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на Ленту.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Не бойтесь! Наша собака не кусается" ("Ой, это первый раз!")

11.08.2018
”Одним теплым летним днем ко мне подошла женщина с собакой на длинном поводке. Животное стало меня обнюхивать, будто это самая естественная вещь в мире”, — рассказывает журналист Сулев Ведлер в еженедельнике Eesti Ekspress.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ