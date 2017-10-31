Чиновник Министерства финансов: с поступлениями акциза на алкоголь у нас серьезная проблема

Заведующий отделом пошлинной и акцизной политики Министерства финансов Марек Уускюла на конференции, посвященной алкогольной политике в Евросоюзе, сказал, что рост приграничной торговли, сопровождающий увеличение акциза на алкоголь, привел к тому, что поступления от акциза на алкоголь в Эстонии находятся на уроне ниже ожидаемого, рассказывает Ärileht.

”Есть серьезная опасность, что окажемся в сложном положении, из-за того, что поступления с акциза на алкоголь находятся не на том уровне, на который надеялись”, — сказал Уускюла на конференции ”Аспекты трансграничной алкогольной политики при снижении вреда от алкоголя”.

За первые восемь месяцев этого года поступления от акциза на алкоголь уменьшились на 1 процент (2,3 миллиона евро) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Латвии же, напротив, поступления от алкогольного акциза выросли на 15 процентов, что добавило в казну дополнительные 16,7 млн евро.

Напомним, что Эстония подняла акцизные ставки на легкий алкоголь до 70 процентов, а на крепкий — на 10 процентов.

Заведующий отделом пошлинной и акцизной политики Министерства финансов Марек Уускюла. Foto: Ekraanitõmmis

Ситуация, по словам Уускюла, напоминает ту, когда Эстония присоединилась к Евросоюзу, но тогда мы были в положении Латвии, то есть были в выигрыше от трансграничной торговли. В 2004 году Эстония благодаря этому получила дополнительный доход в бюджет, ничего не делая — акцизные поступления выросли тогда на 31 процент по сравнению с предыдущим годом.

По словам Уускюла, одной из ключевых ценностей Евросоюза является свободное движение товара.

В то же время страны-члены ЕС стараются реализовать свои социальные принципы, например, пытаются разными способами ограничить потребление алкоголя.

Уускюла отмечает, что стремление ограничить потребление алкоголя при отстаивании принципа свободного движения товаров создает серьезный конфликт.

”Нужно достигать равновесия, — сказал он. — Так как свободное движение товаров принципиально важно, то можно сказать, что в нас есть еще такая свобода и право — пить алкоголь. Это означает, что если частное лицо желает покупать и потреблять алкоголь, то у него есть неограниченные возможности и права делать это”, — рассуждал чиновник Министерства финансов.