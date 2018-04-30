30.04.2018, 08:30

Четыре больших мифа о страховании жизни


Элерийн Рейнманн, руководитель сферы страхования жизни Swedbank
Элерийн Рейнманн, руководитель сферы страхования жизни Swedbank
Коммерческий текст
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Четыре больших мифа о страховании жизни
Фото: Swedbank

Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?

1. Мне страховать жизнь не нужно

Часто люди считают, что им страхование жизни не нужно, поскольку их работа не связана с риском, они не занимаются опасными видами спорта и вообще живут в безопасных условиях. В действительности же статистика свидетельствует об ином. По данным Департамента статистики, в Эстонии за 2016 год признаны утратившими трудоспособность 10 411 человек, а умерло 4569 человек в возрасте от 20 до 69 лет. Как правило (в 85% случаев), причиной смерти явилась болезнь, а не несчастный случай.

Однако при страховании жизни следует думать не только о болезнях. Важнее всего застраховать свою жизнь в том случае, если у Вас есть семья, которая зависит от Ваших доходов, но особенно – если взят крупный кредит (например, жилищный кредит). Если Вы застрахуете свою жизнь, то семье не придётся взваливать на себя весь груз кредита. Если Вас больше не будет рядом, страховая компания компенсирует прекращение дохода и поможет Вашим близким адаптироваться к новому имущественному положению.

2. Страхование жизни – это дорого

Люди нередко считают, что заключение договора страхования жизни – очень дорогое удовольствие, и ежемесячные страховые взносы им не по карману. На самом же деле страхование жизни может стоить меньше, чем одна еженедельная чашка кофе латте. Ежемесячные страховые взносы начинаются с 6 евро. Естественно, цена зависит от объёма защиты и возраста клиента, но средняя сумма ежемесячного взноса по страхованию жизни сравнима, например, с суммой по обязательному дорожному страхованию. Много это или мало для повышения чувства защищённости семьи, каждый решает сам.

3. При наступлении страхового случая денег не получить

По-прежнему считается, что страховые компании не выплачивают компенсации. Фактически же это, конечно, не соответствует действительности. Страховщики заинтересованы не в уклонении от выплаты компенсации, а, наоборот – в высоком чувстве удовлетворённости клиентов и в их доверии. Например, общество страхования жизни Swedbank в 2017 году выплатило компенсаций более чем на 2 000 000 евро. Случаев отказа в выплате компенсации очень мало. Это может случиться, например, если при заключении договора было намеренно скрыто тяжёлое заболевание, или смерть страхователя наступила в результате совершённого им противоправного деяния.

4. Заключить договор страхования жизни сложно

Много лет назад это действительно могло быть так, но сейчас застраховать жизнь стало проще, чем когда-либо прежде. Например, в интернет-банке это можно сделать за 5-10 минут, а специальный контроль состояния здоровья требуется лишь при крупных страховых суммах.

Посмотрите, во сколько Вам обойдётся страхование жизни.

Страхование жизни предлагает Swedbank Life Insurance SE. С условиями услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. В случае необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

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