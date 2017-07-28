Чертова дюжина: 13 интересных фактов о страховании от If Kindlustus

If Kindlustus на основе своей статистики собрал ряд интересных фактов, которые касаются как жизни в широком понятии, так и страхования в более узком, сообщила фирма посредством пресс-релиза.
Смотрите, в какой день недели происходит больше всего ущербов, какие автомобили чаще всего участвуют в ДТП, сколько лет самому старшему страхователю и прочее интересное. Далее приведено 13 интересных фактов о страховании.
- Самый старый страхователь: самому старшему страхователю 91 год.
- Самый старый застрахованный автомобиль: дорожное страхование заключено для 77-летнего автомобиля (Cadillac Series 62) и страхование каско для 30-летней машины (VOLVO FL7).
- Самый популярный автомобиль: больше всего застрахованных по каско Honda CR V и по дорожному страхованию- Volkswagen Passat. На оба вида страхования вне конкуренции самый популярный автомобиль - Volkswagen Passat.
- День недели с наибольшим количеством ущербов: больше всего несчастных случаев происходит по понедельникам, что составляет 17% от всего ущербов.
- Автомобиль чаще всего попадающие в ДТП: за годы больше всего ДТП происходило с автомобилями чёрного цвета. Больше всего несчастных случаев происходит с 9-летними автомобилями. Поскольку Volkswagen являются больше всего застрахованными автомобилями, то с ними происходит и больше всего несчастных случаев.
- Средний возмещаемый по каско ущерб: средний размер возмещений по страхованию каско автомобилей составляет 1150 евро.
- Наиболее распространённый ущерб по каско: больше всего в случае ущербов по каско сообщают об ущербах стёклам, которые составляют 40% от всех ущербов по каско. Размер среднего ущерба стёклам составляет 490 евро, в случае легковых автомобилей- 400 евро.
- Средняя величина возмещений в день: If выплачивает своим клиентам каждый день в среднем почти 200 000 евро возмещений.
- Ежедневное количество ущербов: в среднем в If регистрируют каждый день 104 случая ущерба.
- День с наибольшим количеством ущербов за всю историю: 11 января 2005, когда в If сообщили о 428 случаях ущерба. Это было связано с охватившим всю Эстонию штормом, сильнее всего от которого пострадал Пярну. Вторым принёсшим наибольшее количество ущербов случаем стало 8 августа 2010, когда также прошёл сильный шторм и в тот день зарегистрировали 405 случаев ущерба.
- День с наибольшим количеством ущербов в истории If: с большим перевесом это 9 января, когда в течение лет сообщили всего о 2646 несчастных случаях.
- Количество несчастных случаев женщины vs мужчины: мужчины попадают в несчастные случаи в три раза чаще женщин.
- Количество возмещаемых ущербов: из всех поступивших заявлений об ущербе If возмещает 94 процента.
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