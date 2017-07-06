ЧЕРНЫЙ СПИСОК: Продавцы автомобилей, с которыми нужно быть предельно осторожными

В комиссии по потребительским спорам рассматривали несколько предприятий, которые продали клиентам неисправные автомобили, однако после не выплатили назначенные компенсации и таким образом не выполнили предписание комиссии. Смотрите, какие из них находятся в ”черном списке” комиссии.

Goldenjob OÜ

Магазин продал потребителю поврежденный автомобиль Toyota Hilux за 13 500 евро, у которого уже на следующий день установили неисправность мотора. Фирма не выплатила покупателю назначенную комиссией компенсацию в размере 2718,33 евро.

ALM Invest OÜ

Одна из самых крупных фирм по продаже подержанных машин в странах Балтии, которая годами была для комиссии бельмом на глазу. Только в июне этого года предприятие три раза проиграло в комиссии. Причина — неисправные автомобили, которые не в состоянии далеко уехать от магазина. Продавец машин не выполнил ни одного предписания и не признал своих ошибок, хотя уездный суд признал правоту комиссии.

Võru Autopood OÜ

Магазин продал клиенту подержанный Mercedes Benz C200 CDI за 3 075 евро, который больше не заводился спустя две недели. Новый владелец поменял стартер, но это не помогло, и машине потребовался дополнительный ремонт. По решению комиссии по потребительским спорам продавец должен был компенсировать клиенту стоимость автомобиля и стоимость ремонтных работ в размере 3900,07 евро, но магазин до сих пор этого не сделал.

Delaforte OÜ

Магазин продал клиенту автомобиль Mazda 6 за 3 650 евро, но позже установили, что один из разбрызгивателей плохо работает, EGR клапан и DPF фильтр засорились и показатели катализатора выше нормы. Комиссия решила удовлетворить требование потребителя о возмещении ущерба, однако предприятие не выполнило решение.

OÜ Apriory

Предприятие продало клиенту легковой автомобиль Subaru Legacy. Согласно объявлению о продаже, у машины должно было быть проведено полное обслуживание, полная диагностика, проверка каретки и тормозов, а также сделан тест амортизаторов и мотора. Во время езды же загорелась лампочка сажевого фильтра, и на машине больше невозможно было ехать. Комиссия приняла решение, что продавец должен выяснить причины повреждений сажевого фильтра и при необходимости устранить повреждения, но предприятие этого не сделало.

С другими не выполнившими решения комиссии по потребительским спорам предприятиями можно ознакомиться здесь.