Черный список: какие известные фирмы не выполняют предписания комиссии по потребительским спорам?(4)
На сайте Департамента защиты прав потребителя можно найти черный список предприятий, которые не выполняют предписания комиссии по трудовым спорам.
На сайте Департамента защиты прав потребителя можно найти черный список предприятий, которые не выполняют предписания комиссии по трудовым спорам.
На настоящий момент в списке около 100 записей, некоторые фирмы (например, скандально известный продавец авто DPK Invest или ALM Invest) попали туда несколько раз.
Из известных имен фигурирует и, к примеру, AS Fifaa, владелец магазинов обуви Skechers. Магазин продал потребителю обувь, которая сразу же развалилась. Клиент потребовал деньги обратно, но продавец заявил, что это не их вина. Комиссия вместе с экспертом осмотрела обувь и пришла к выводу, что речь все же идет о производственном браке и магазин должен вернуть деньги.
Также в списке значится продавец электроники ONOFF. Клиент приобрел в магазине ноутбук, у которого возникли проблемы с подзарядкой. Поскольку починить устройство не удалось, потребитель захотел вернуть деньги. Магазин отказался, утверждая, что никакого дефекта нет.
В магазине Dreamline клиенту продали компьютер, но позже клиент обнаружил, что на нем отсутствует оригинальное программное обеспечение. Магазин отправил клиенту код активации, но он не согласился и потребовал вернуть деньги.
Фирмы удаляют из списка после того, как они выполнят решение комиссии.
Полный список можно посмотреть здесь.
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