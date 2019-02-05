Черный список: какие известные фирмы не выполняют предписания комиссии по потребительским спорам?

На настоящий момент в списке около 100 записей, некоторые фирмы (например, скандально известный продавец авто DPK Invest или ALM Invest) попали туда несколько раз.

Из известных имен фигурирует и, к примеру, AS Fifaa, владелец магазинов обуви Skechers. Магазин продал потребителю обувь, которая сразу же развалилась. Клиент потребовал деньги обратно, но продавец заявил, что это не их вина. Комиссия вместе с экспертом осмотрела обувь и пришла к выводу, что речь все же идет о производственном браке и магазин должен вернуть деньги.

Также в списке значится продавец электроники ONOFF. Клиент приобрел в магазине ноутбук, у которого возникли проблемы с подзарядкой. Поскольку починить устройство не удалось, потребитель захотел вернуть деньги. Магазин отказался, утверждая, что никакого дефекта нет.

В магазине Dreamline клиенту продали компьютер, но позже клиент обнаружил, что на нем отсутствует оригинальное программное обеспечение. Магазин отправил клиенту код активации, но он не согласился и потребовал вернуть деньги.

Фирмы удаляют из списка после того, как они выполнят решение комиссии.

Полный список можно посмотреть здесь.