Черный список департамента пополнился: среди нарушителей — скандально известный продавец авто и крупный магазин обуви

Так, потребитель купил в DPK Invest (www.autojarelmaks24.ee) подержанный автомобиль Mitsubishi Pajero стоимостью 2999 евро плюс плата за договор. Проблемы с машиной начались уже в день совершения покупки. На заявление потребителя продавец не отреагировал.

Вторая история касается магазина Roberto Bravo & Time, где потребитель за 299 евро приобрел кольцо к камнем, которое уже через неделю выпало.

В центре третьего спора — магазин NS King, в котором клиент приобрел обувь за 22,38 евро и обнаружил, что ее совершенно невозможно носить, поскольку она ”рвет колготки”.

Подробнее об этих и других случаях можно прочитать на сайте департамента.

Департамент поясняет, что списки постоянно меняются и, когда фирма исправляет нарушение, ее исключают из перечня.