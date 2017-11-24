Черная пятница по-эстонски: большинство скидок за редким исключением неприлично малы

В отличие от США, эстонская Черная пятница прославилась своими относительно небольшими скидками.

Так, в интернет-магазине ONOFF цены снижены на 8,10, 12 или 20%, хотя на некоторые товары (к примеру, на принтер, наушники или телевизор) скидка доходит до 40%. В основном, существенно цены снижены на старые модели или товары, не пользующиеся большим спросом.

Скидки в магазинах торгового центра Ülemiste составляют по большей части 20-30%. В качестве исключения можно назвать, например, магазин Springfield, в котором цены на все товары снижены на 50%.

К Черной пятнице присоединились не только магазины. Например, Tele2 предлагает новым клиентам пакет с 5 ГБ интернета, 1200 минутами разговорного времени и 1000 смс всего за 2 евро 99 центов, а Lux Express — билеты со скидкой до 70%.