”Черная пятница”: как нам врут и не краснеют. Как зародились распродажи, и почему психология скидок такая действенная

Первая распродажа, конечно, состоялась с громким успехом. Люди просто сметали товар, а выручка не могла не радовать. Такому изобретательному уму оставалось только идти дальше. Действительно, скоро Вулворт открыл целую сеть магазинов, в которых большая часть товаров продавалась по цене 5 центов — Five cent market.

Есть и другая версия появления распродаж, связанная с купечеством в России в XIX веке и известным фразеологизмом. Торговец изюмом предложил однажды купцу купить последний изюм по дешевке. Сам того не зная, он подал купцу хорошую идею — продавать остатки по самой дешевой цене. Купец быстро разбогател, а остальные стали за ним повторять.

В Москве целую неделю, начиная с первого воскресенья после Пасхи, можно было наслаждаться скидками. Легенда гласит, что именно поэтому в русском языке появилось устойчивое выражение ”остатки сладки”.

В наши дни помимо сезона рождественских скидок, который начинается как раз с ”Черной пятницы”, есть еще немало распродаж, вызывающих не меньшую лихорадку среди покупателей. Например, распродажи в преддверии Пасхи или дня святого Валентина. В США крупные сейлы приходятся на день подписания Декларации независимости 4 июля или большой праздник американского футбола Super Bowl.

Вне зависимости от страны, можно проследить сезоны продаж со скидками. Сезонная распродажа начинается за месяц до окончания сезона и длится 3-4 недели. Скидки в этот период могут увеличиваться от 15-20% до 50-70%. Предпраздничные распродажи характерны тем, что проходят обычно за 10-15 дней до праздника. Потом цена возвращается к первоначальному уровню.

Облапошить потребителя

Конечно, во время ажиотажного спроса некоторым недобросовестным продавцам стало легче применять некоторые уловки, чтобы обхитрить покупателя. Бывало, что магазины продавали товар на распродаже дороже, чем до объявления на него скидки.

”Максимальная скидка, которую может себе позволить магазин, это 30%. Если скидки больше, значит дело нечисто. Бывает, на ценниках пишут мифические цены и рассчитывают скидку исходя из них, либо за пару недель до начала распродажи без лишнего шума повышают цены, а потом с помпой начинают распродажу”, — пишет Роман Кирсанов в книге ”Все о личных финансах: способы экономии на все случаи жизни”. На самом деле 70-процентная скидка возможна только на бракованный, нереализованный, лежалый или уцененный товар, говорит он.

Кроме того, в отделе с распродажей могут быть вещи и без скидок. Когда глаза разбегаются от количества товаров и людей, можно и запутаться.

Часто во время распродажи есть задача реализовать залежавшийся товар, не всегда хорошего качество или в хорошем состоянии. В ”Черную пятницу” особенно активно покупают бытовую технику, проверяют ее впопыхах, а это тоже могут быть приборы плохого качества или уже после ремонта.

Другая беда — обыкновенное незнание своих прав или условий акции. ”В суматохе многие покупатели становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций”, — предупреждает Роспотребнадзор. Продавец обязан в доступной форме рассказать о товарах и условиях их продажи.

”Покупателю также важно знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии законом ”О защите прав потребителей” потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки”, — напоминает ведомство.

Лихорадка добралась до интернета

”Черная пятница” так разрослась, что следующий после нее понедельник назвали ”Киберпонедельником”, и это пора онлайн-распродаж. И в этой среде мошенничество — не новость. ”Киберпонедельник” еще не наступил, а эксперты Group-IB уже обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress, и еще две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины, сообщила пресс-служба компании. Мошенники таким образом пытаются реализовать контрафактные товары, а также украсть деньги с банковских карт пользователей, оплачивающий покупки онлайн.

Ущерб для одного покупателя может достигать десятков тысяч рублей. Ежемесячно на один подобный псевдо-сайт может заходить до 200 тысяч человек. Будем надеяться, что в этом году бдительность покупателей выиграет у хитрости торговцев и изощренности мошенников.