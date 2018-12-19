19.12.2018, 19:46

Частный медицинский концерн Confido инвестирует в расширение 15 миллионов евро


rus.delfi.ee
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Kadi Lambot
Kadi LambotFoto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Ведущий эстонский частный медицинский концерн Confido Healthcare Group в течение следующих трех лет намерен инвестировать в технологии здоровья и расширение своей деятельности 15 миллионов евро, а также открыть в Таллинне новую клинику.

Член правления Confido Ханнес Данилов сказал, что в последние годы потребность в медицинских услугах, предоставляемых частными предприятиями, стабильно растет, и можно ожидать, что в ближайшие годы эта тенденция роста продолжится, поскольку частная медицина может предложить решение еще во многих болевых точках сегодняшнего здравоохранения.

”Мы поставили себе четкую цель: стать самым крупным в Эстонии поставщиком частных услуг врачебной помощи, инвестировав в течение следующих трех лет 15 миллионов евро в расширение своей бизнес-деятельности, развивая предоставляемые сегодня услуги и внедряясь в совершенно новые области здравоохранения”, — сказал Данилов и добавил, что часть инвестиций будет направлена на освоение уникальных технологий будущего, которых сегодня в Эстонии еще нет.

В силу увеличения числа пациентов и расширения списка предоставляемых услуг Confido Erameditsiinikeskus планирует в течение следующих двух-трех лет открыть в Таллинне новую клинику.

”За пять лет своей деятельности мы прошли путь от маленького центра врачей до клиники широкого профиля, и в наших нынешних помещениях нам становится тесно, — пояснила руководитель центра Кади Ламбот потребность в новых более просторных помещениях. — Например, мы хотим открыть отделение амбулаторной хирургии, расширить возможности лечения нарушений психического здоровья и зависимостей, кроме того, есть и другие хорошие идеи”.

Сегодня Confido, где работает более полусотни высококлассных врачей и специалистов, предлагает около 300 связанных со здоровьем и хорошим самочувствием услуг, список которых постоянно расширяется.

Confido Healthcare Group объединяет предлагающий услуги врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Erameditsiinikeskus, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, специализирующийся на гигиене труда Juno Tervis и предоставляющий радиологические услуги Nordic Imaging.

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