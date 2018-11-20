20.11.2018, 14:15

Частные медиа: ERR все больше ”залезает на нашу территорию” со своим развлекательным контентом

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rus.delfi.ee
EST 2
Pressi- sõbra ja vaenlase väljakuulutamine
Pressi- sõbra ja vaenlase väljakuulutamineFoto: Heiki Rebane

Частные медиа полагают, что ERR все больше ”залезает на их территорию” со своим развлекательным контентом, и его деятельность следовало бы ограничить.

”Если один пекарь раздает свои булочки бесплатно, то у другого они могут быть сколь угодно хороши — он не в состоянии конкурировать”, — говорит исполнительный директор Эстонского союза газет (Eesti ajalehtede liit (EALL) Март Раудсаар. Это — общая беда EALL и Эстонского союза телерадиовещания. Относительно этого в ноябре они послали обращение министрам культуры и финансов. По оценке частных медийных концернов, деятельность ERR может противоречить правилам госпомощи ЕС.

Медиаконцерны указывают на несколько проблем, например, ERR расширил спектр услуг, что, по их мнению, нарушает правила честной рыночной конкуренции. Речь идет, например, о создании развлекательного портала Menu и интернет-магазина. В законе обще не значится, что они должны предлагать онлайн-версию СМИ.

Также в нем написано, что Закон об общественном телерадиовещании дозволяет ERR слишком много товаров и услуг различного типа, над деятельностью ERR отсутствует системный надзор, что позволяло бы контролировать честное использование денег налогоплательщиков, а финансирование было бы прозрачным.

Раудсаар, подытожив вышесказанное, советует: на медиарынке должны царить равные возможности, при которых и частные СМИ могли бы существовать.

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