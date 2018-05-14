Часть продуктов Alma будет продаваться в двухлитровых упаковках

”Это те товары, которые чаще всего заканчиваются в семьях, любящих молочные продукты. Чаще всего они покупаются сразу по несколько упаковок. Благодаря повторно закрывающейся крышке эти семьи будут уверенны, что самые маленькие любители молока смогут от души утолить свою жажду, при этом старшие члены семьи не останутся без молока к утренней чашечке кофе”, — сказала также Кальбин.

По ее словам, розлив натуральных молочных продуктов по большим упаковкам важен еще и с той точки зрения, что это помогает приучить детей пить молоко каждый день. ”В последние годы эксперты в области питания сильно обеспокоены снижением потребления молока и молочных продуктов среди молодежи. Чтобы повернуть эту тенденцию вспять, важно прививать в детях привычку пить молоко. Если в холодильнике всегда стоит большая упаковка молока размера XXL, то это пойдет им только на пользу”, — сказала представитель фирмы Valio.

Valio Eesti является одной из крупнейших местных компаний молочной промышленности. Продукция Valio Eesti в основном производится из молока, поступающего с ферм в Центральной и Южной Эстонии, а затем поступает в продажу не только в эстонские магазины, но и в Латвию, Литву, Италию, Швецию и США. В ассортименте изделий можно найти как повседневные, так и функциональные молочные продукты, в основе разработки которых лежат научные исследования международного концерна Valio и новые методы производства. Научная работа, проведенная в концерне Valio, была удостоена даже Нобелевской премии.