14.05.2018, 15:00

Часть продуктов Alma будет продаваться в двухлитровых упаковках

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rus.delfi.ee
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Часть продуктов Alma будет продаваться в двухлитровых упаковках
Foto: Alma

Предприятие Valio Eesti AS инвестировало порядка 700 000 евро в новую упаковочную линию завода Laeva meierei, что позволит уже с мая месяца производить многие популярные молочные продукты предприятия в двухлитровых упаковках Tetra Pak, сказано в пресс-релизе.

”Если сладости и подслащенные продукты всё чаще начинают продаваться в меньших упаковках, — как в Эстонии, так и во всем мире, то молоко и кефир, которые относятся к натуральным повседневным напиткам, потребители предпочитают покупать в более крупных упаковках. Таким образом можно сэкономить место в холодильнике, а также время, которое большие семьи тратят на повседневное посещение магазинов”, — сказала директор по маркетингу предприятия Valio Криста Кальбин.

В результате столь крупной инвестиции на прилавках магазинов сначала появятся три вида молочной продукции в больших упаковках размера XXL. Это излюбленное в Эстонии питьевое молоко Alma жирностью 2,5%, деревенское молоко Alma, которое согласно результатам исследования фирмы AC Nielsen стало лучшей новинкой 2017 года, и кефир Gefilus, содержащий полезные для кишечника молочнокислые бактерии LGG.

”Это те товары, которые чаще всего заканчиваются в семьях, любящих молочные продукты. Чаще всего они покупаются сразу по несколько упаковок. Благодаря повторно закрывающейся крышке эти семьи будут уверенны, что самые маленькие любители молока смогут от души утолить свою жажду, при этом старшие члены семьи не останутся без молока к утренней чашечке кофе”, — сказала также Кальбин.

По ее словам, розлив натуральных молочных продуктов по большим упаковкам важен еще и с той точки зрения, что это помогает приучить детей пить молоко каждый день. ”В последние годы эксперты в области питания сильно обеспокоены снижением потребления молока и молочных продуктов среди молодежи. Чтобы повернуть эту тенденцию вспять, важно прививать в детях привычку пить молоко. Если в холодильнике всегда стоит большая упаковка молока размера XXL, то это пойдет им только на пользу”, — сказала представитель фирмы Valio.

ТОП

Valio Eesti является одной из крупнейших местных компаний молочной промышленности. Продукция Valio Eesti в основном производится из молока, поступающего с ферм в Центральной и Южной Эстонии, а затем поступает в продажу не только в эстонские магазины, но и в Латвию, Литву, Италию, Швецию и США. В ассортименте изделий можно найти как повседневные, так и функциональные молочные продукты, в основе разработки которых лежат научные исследования международного концерна Valio и новые методы производства. Научная работа, проведенная в концерне Valio, была удостоена даже Нобелевской премии.

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