Часть продуктов Alma будет продаваться в двухлитровых упаковках

Предприятие Valio Eesti AS инвестировало порядка 700 000 евро в новую упаковочную линию завода Laeva meierei, что позволит уже с мая месяца производить многие популярные молочные продукты предприятия в двухлитровых упаковках Tetra Pak, сказано в пресс-релизе.
”Если сладости и подслащенные продукты всё чаще начинают продаваться в меньших упаковках, — как в Эстонии, так и во всем мире, то молоко и кефир, которые относятся к натуральным повседневным напиткам, потребители предпочитают покупать в более крупных упаковках. Таким образом можно сэкономить место в холодильнике, а также время, которое большие семьи тратят на повседневное посещение магазинов”, — сказала директор по маркетингу предприятия Valio Криста Кальбин.
В результате столь крупной инвестиции на прилавках магазинов сначала появятся три вида молочной продукции в больших упаковках размера XXL. Это излюбленное в Эстонии питьевое молоко Alma жирностью 2,5%, деревенское молоко Alma, которое согласно результатам исследования фирмы AC Nielsen стало лучшей новинкой 2017 года, и кефир Gefilus, содержащий полезные для кишечника молочнокислые бактерии LGG.