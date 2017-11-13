Часть привозимого из Латвии в Эстонию алкоголя является нелегальным

Несмотря на то, что доля потребления нелегального алкоголя несколько снизилась (с 4% до 3%), дела могут обстоять не совсем так, как кажется, пишет maaleht.

Скорее всего, быстрый рост вынудил жителей Эстонии не уменьшить потребление алкоголя, а чаще ездить за ним в Латвию. Какая-то часть привезенного алкоголя идет действительно на личные нужды, но какая-то сбывается с небольшой прибылью. Проведенный в конце прошлого года опрос показал, что 17% людей привозили алкоголь по заказу знакомых. Из опроса неясно, продавали они его с наценкой или нет.

В любом случае такая деятельность незаконна, так как из стран ЕС без уплаты акциза ввозить можно только алкоголь, предназначенный для личного пользования, и перепродажа запрещена.

1% (около 2000 человек) респондентов перевозили алкоголь исключительно в целях сбыта. Таким образом можно предположить, что процент потребления нелегальной алкогольной продукции может быть выше заявленных официально 3%.

В прошлом году из-за нелегально алкоголя государство недополучило 15,6 млн евро акцизов и налога с оборота.