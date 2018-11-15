CGI Eesti: во многих банках по-прежнему сложно обнаружить факт отмывания денег

”Финансовые мошенники и кибер-преступники в банковском секторе становятся все более изобретательными, и международный надзор требует от банков все более эффективных шагов для выявления подозрительных клиентов и обнаружения сделок с целью отмывания денег”, — сказала Мария Жукова. ”И это в ситуации, когда объемы сделок постоянно растут, а конкуренция между банками не позволяет снижать скорость обслуживания клиентов”.

”На сегодняшний день CGI предлагает уникальное программное обеспечение HotScan360, которое поможет банкам в борьбе против финансовых преступлений и отмывания денег”, — сказала Мария Жукова. ”Работающий в реальном времени модуль рисков HotScan360 обрабатывает и оценивает тысячи операций в секунду, опираясь на принципы самообучающегося искусственного интеллекта. Программное обеспечение можно использовать как целиком, так и в виде отдельных модулей, которые интегрируются в имеющиеся у финансовых учреждений системы. HotScan360 позволяет банкирам достичь реальных результатов в борьбе против отмывания денег, не теряя при этом в скорости проведения сделок”.

Мария Жукова добавила, что новое программное обеспечение полностью соответствует все действующим и запланированным финансовым регуляциям, таким как GDPR, PSD2 и директива платежей SEPA.