15.11.2018, 14:29

CGI Eesti: во многих банках по-прежнему сложно обнаружить факт отмывания денег

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rus.delfi.ee
EST
Rahapesu
RahapesuFoto: Scanpix, PantherMedia / Heidi Wittwer

Бизнес-руководитель сферы банковского дела и страхования CGI Eesti Мария Жукова сказала, что на сегодняшний день во многих банках используют различные системы контроля за процессами отмывания денег, которые усложняют и снижают эффективность проверки.

”Финансовые мошенники и кибер-преступники в банковском секторе становятся все более изобретательными, и международный надзор требует от банков все более эффективных шагов для выявления подозрительных клиентов и обнаружения сделок с целью отмывания денег”, — сказала Мария Жукова. ”И это в ситуации, когда объемы сделок постоянно растут, а конкуренция между банками не позволяет снижать скорость обслуживания клиентов”.

”На сегодняшний день CGI предлагает уникальное программное обеспечение HotScan360, которое поможет банкам в борьбе против финансовых преступлений и отмывания денег”, — сказала Мария Жукова. ”Работающий в реальном времени модуль рисков HotScan360 обрабатывает и оценивает тысячи операций в секунду, опираясь на принципы самообучающегося искусственного интеллекта. Программное обеспечение можно использовать как целиком, так и в виде отдельных модулей, которые интегрируются в имеющиеся у финансовых учреждений системы. HotScan360 позволяет банкирам достичь реальных результатов в борьбе против отмывания денег, не теряя при этом в скорости проведения сделок”.

Мария Жукова добавила, что новое программное обеспечение полностью соответствует все действующим и запланированным финансовым регуляциям, таким как GDPR, PSD2 и директива платежей SEPA.

CGI HotScan360 — это платформа программного обеспечения, созданная при сотрудничестве с финансовыми учреждениями разных стран, которая позволяет в реальном времени анализировать огромные объемы данных и выявлять различные аномалии и подозрительные паттерны в финансовых операциях, указывающие на отмывание денег, сомнительные сделки и/или экономические преступления.

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