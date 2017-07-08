Цены растут как на дрожжах: сравнение потребительских цен за год

В июне потребительские цены этого года по сравнению с маем выросли на 0,1%, а по сравнению с июнем прошлого года на 2,9%, сообщает Ärileht.

По сравнению с июнем 2016 года товары подорожали на 3,2%, а услуги — на 2,4%. Административно регулируемые цены и услуги выросли на 3,6%, а нерегулируемые на 2,7%.

По сравнению с июнем прошлого года наибольшее влияние на индекс потребления оказали безалкогольные напитки, цена которых возросла на 6,6% и составила больше половины от всего роста цен. Также за год подорожали молоко, молочные изделия и яйца на 10,1%, овощи на 16,8%, сахар и кондитерские изделия на 7,3%.

Больше шестой части от всего подъема цен составило моторное топливо. В годовом сравнении бензин подорожал на 8,5%, а дизельное топливо на 8,4%. Помимо этого большое влияние на индекс оказали табачные изделия, которые подорожали на 14,6%.

По сравнению с маем наибольшее влияние на индекс потребления цен в июне оказали скидки на сезонную одежду и обувь, снижение цен на алкогольные напитки, а также повышение цен на 8,1% на ягоды и фрукты. В сравнении с июнем прошлого месяца подешевело только моторное топливо: бензин стал дешевле в на 0,5%, а дизельное топливо — на 1,1%.