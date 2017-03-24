Цены на жилье снова подскочили

В сравнении со средним показателем 2015 года, стоимость жилья в Эстонии в прошлом году выросла на 4,7%. В то же время, в годовом сравнении цены на квартиры повысились на 4,5%, а на дома — на 5,4%

Согласно данным Департамента статистики, в 2011 году годовое изменение индекса стоимости жилья составило 8,5%, в 2012 — 7,3%, в 2013 — 10,7%, в 2014 — 13,7%, и в 2015 — 6,9%, пишут "Деловые Ведомости".

Стоимость квартир выросла в 2016 году во всех трех рассматриваемых регионах: в Таллинне на 3,4%, в прилегающих к столице регионах, а также в Тарту и Пярну — на 5,4%, в остальных регионах Эстонии — на 8,6%.

В четвертом квартале минувшего года по сравнению с третьим кварталом индекс стоимости жилья вырос на 1,2%, тогда как по сравнению с четвертым кварталом 2015 года — на 7,7%.