18.05.2018, 15:30

Цены на земельные участки жилого назначения в Харьюмаа растут


rus.delfi.ee
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Ilmandu küla
Pilt on illustratiivne.Foto: Vallo Kruuser

За последний год цены на земельные участки под жилую застройку в Харьюмаа выросли на треть, и люди все чаще приобретают более дорогие площади, отмечает Pindi Kinnisvara.

Если с начала января до середины мая 2017 года средняя стоимость сделки на незастроенные земельные участки жилого назначения в Харьюмаа составляла 32 евро за квадратный метр, то в нынешнем году за тот же период она уже достигла 43 евро, что дает рост в 34 процента!

Маклер Pindi Kinnisvara по продаже земельных участков и жилых домов Олав Леок пояснил, что в дополнение к росту цен существенно изменилась также и структура сделок. ”Прежде люди охотнее приобретали недорогие участки подальше от города, теперь же ищут земельные участки с хорошей инфраструктурой поближе к городу, на которых можно сразу приступить к строительству частного дома, что, в свою очередь, повышает статистику роста цен”, — сказал Леок.

”Спрос на участки под жилье рос в корреляции с повышением цен на квартиры, поскольку для многих семей более разумным решением является возможность построить уютный дом по цене новой квартиры. Более энергичное стремление к приобретению участков тормозят недостаточно благоприятные финансовые условия, поскольку банки зачастую не выдают кредиты на приобретение незастроенной недвижимости или же устанавливают для этого крайне строгие требования”, — добавил Леок.

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