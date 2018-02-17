Цены на заправках в странах Балтии: самые высокие — в Таллинне

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллинне и Вильнюсе понизились, в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.

Как пишет rus.delfi.lv, самые дорогие в странах Балтии бензин 95-й марки и дизельное топливо были в Таллинне, на втором месте по его стоимости — Рига, на третьем — Вильнюс.

В Риге на автозаправках Circle K цены 95-го бензина не менялась уже шестую неделю подряд и составляла 1,272 евро за литр, цена дизельного топлива не менялась три недели и составляла 1,192 евро за литр.