17.02.2018, 14:15

Цены на заправках в странах Балтии: самые дорогие — в Таллинне

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rus.delfi.ee
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KütusetankimineFoto: Argo Ingver

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллинне и Вильнюсе понизились, в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.

Как пишет rus.delfi.lv, самые дорогие в странах Балтии бензин 95-й марки и дизельное топливо были в Таллинне, на втором месте по его стоимости — Рига, на третьем — Вильнюс.

В Риге на автозаправках Circle K цены 95-го бензина не менялась уже шестую неделю подряд и составляла 1,272 евро за литр, цена дизельного топлива не менялась три недели и составляла 1,192 евро за литр.

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