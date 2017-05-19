Цены на пиво на столичной Ратушной площади зашкаливают

Если пять лет разливное пиво по цене шесть евро за пол-литра казалось очень дорогим, то сейчас в некоторых местах оно стоит едва ли не все восемь.

Некоторым туристам сложно поверить, что в Эстонии пол-литра пива может стоить до 7,95 евро, пишет Õhtuleht.

”Вкусно, но все же дорого”, — говорит 57-летний Тео из Голландии, сидя на террасе одного из кафе на Ратушной площади в Таллинне.

На родине туриста пол-литра пенного напитка стоит около пяти евро. Мужчина пока не знает, что если пройти чуть дальше, то можно приобрести его за пять, а то и за три евро.