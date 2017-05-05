Цены на нефть упали ниже 47 долларов за баррель

Цены на нефть в пятницу с утра упали ниже уровне 47 долларов за баррель.

Согласно данным биржи ICE, в ночь с четверга на пятницу контракты на поставку нефти марки Brent в июле резко подешевели.

В районе 6:30 мск баррель нефти марки Brent стоил 46,9 доллара.

Нефть опускалась ниже уровня в 47 долларов в конце ноября прошлого года. В августе 2016 года баррель Brent опускался до 45,9 доллара.

Цены на нефть начали снижаться в начале апреля. 11 апреля нефть стоила 56,6 доллара за баррель. С этого момента нефть подешевела больше чем на 17%.

В конце мая должна пройти встреча стран, входящих в ОПЕК. В ноябре прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу, чтобы поддержать цены на рынке. К этому договору присоединилась и Россия. Это привело к росту цен на нефть в последние месяцы.

Однако многие инвесторы теперь опасаются, что страны ОПЕК не смогут выполнить взятые на себя обязательства, а на майской встрече не смогут согласовать дальнейшее сокращение добычи.

Оптимизма в отношении цен на нефть не добавляет и рост добычи в США. Многие экономисты полагают, что на этом фоне любые сокращения добычи нефти в ОПЕК становятся бессмысленными. На цены они уже так сильно не влияют и лишь приводят к тому, что страны, входящие в картель, теряют свое долю на рынке.

Падение цен уже привело к ослаблению рубля. На вечерних торгах на Московской бирже курс доллара вырос на 1 рубль и достиг 58,39 рубля.

В четверг министерство финансов России заявило о сокращении объемов покупки валюты на бирже. Если цены на нефть российской марки Urals превышают 40 долларов за баррель, то ведомство покупает на внутреннем рынке валюту и направляет ее в Резервный фонд.