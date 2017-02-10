Цены на нефть стабилизировались в пятницу после роста накануне

Нефть слабо дорожает в ходе торгов в пятницу после заметного укрепления в четверг, внимание рынка вновь вернулось к сокращению добычи ОПЕК и не-ОПЕК, сообщает CNBC.

Влияние положительных данных об экспорте и импорте Китая на нефтяные цены остается сдержанным.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 0,1% — до $55,68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,1% — до $53,07 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,9%, до $55,63 за баррель, WTI — на 1,3%, до $53 за баррель. Сокращение запасов бензина в США трейдеры сочли признаком растущего спроса, несмотря на резкое увеличение запасов нефти.

"Думаю, рынок заморожен. Если мы и дальше будем видеть соблюдение договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК на 85-95%, а запасы в США будут сокращаться, нас ждет еще один виток роста", — считает старший партнер Energy Management Institute Доминик Чиричелла.