Цены на нефть рекордно рухнули

За 61,64 доллара утром 23 ноября можно было купить фьючерс на баррель нефти Brent с поставкой в январе 2019 года. На момент публикации он подорожал до 61,83 доллара.

Годовой минимум также обновила цена барреля американского сорта WTI. Утром 23 ноября он стоил 52,95 доллара, на момент публикации — 53,21 доллара.

Нефть марки WTI традиционно дешевле, чем Brent. Это связано с тем, что ее котировки устанавливаются на хабе в городе Кушинге штата Оклахома и не включают затраты на транспортировку.

За последние две недели цена на нефть упала более чем на десять долларов. Последние результаты торгов аналитики связывают с выходом статистических данных Минэнерго США, из которых следует, что запасы топлива в стране увеличились на 4,85 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 3,45 миллиона.