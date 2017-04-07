Цены на нефть подскочили после ударов США по Сирии

Цены на нефть подскочили в пятницу после ракетных ударов США по Сирии, взволновавших мировые рынки, пишет MarketWatch.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени поднялась на $0,87 (1,58%) - до $55,76 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,53 (0,97%) - до $54,89 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,92 (1,78%) - до $52,62 за баррель. Контракт подорожал на $0,55 (1,08%) - до $51,7 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

США в ночь на пятницу нанесли удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе. По данным американских властей, около 60 "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс.

Сирия граничит с Ираком, вторым по величине производителем нефти в ОПЕК.

"Сирия не является крупным производителем нефти, однако сложившаяся ситуация повышает риск эскалации конфликта в регионе в целом", - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Опасения, связанные с возможностью разрушения нефтяной инфраструктуры в регионе, оказывают поддержку нефтяному рынку.

Однако если ракетные удары США по Сирии не усилят напряженности в отношениях США и России, этот фактор не окажет существенного влияния на глобальные запасы нефти, отмечает аналитик по нефтяному сектору Nomura Гордон Квон.

"Мы сохраняем прогнозы для цен на нефть на уровне $60 и $70 за баррель на 2017 и 2018 гг., основывая их на фундаментальных для рынка факторах, а не на геополитических спекуляциях", - говорит эксперт.

Внимание рынка направлено на данные Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю.