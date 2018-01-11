Цены на нефть обновили рекорд

Мировые цены на нефть обновили трехлетний рекорд: стоимость одного барреля марки Brent превысила 70 долларов впервые с 4 декабря 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На пике стоимость фьючерсного контракта превышала 70,6 доллара за баррель. После превышения психологической отметки в 70 долларов цены откорректировались в диапазоне 69 долларов за баррель. За сутки цена выросла на 0,84 процента. Стоимость нефти марки WTI выросла на 1,57 процента и достигла отметки в 64,57 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что цены на нефть растут на фоне резкого скачка спроса, а также выполнения всеми членами обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Дополнительным фактором выступает напряженная политическая обстановка в Иране.