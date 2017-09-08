Цены на недвижимость в столице побили рекорд

Новый рекорд — средняя цена квадратного метра объекта недвижимости достигла 1738 евро.

Прошлый был установлен в декабре. Позапрошлый — в 2007 году (1689 евро), сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на Pindi Kinnisvara.

По словам партнёра Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, побитие рекорда произошло за счет новых девелоперских проектов.

"Активно оформлялись новые сделки в Ласнамяэ, центре города, Хааберсти и Пыхья-Таллинн", — сказал он.