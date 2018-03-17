Цены на горючее в Риге не меняются уже десятую неделю

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине и Вильнюсе снизились, а в Риге не меняются уже на протяжении десяти недель, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.



Несмотря на снижение самый дорогой в странах Балтии бензин 95-й марки был в Таллине, на втором месте Рига, на третьем — Вильнюс. Самое дорогое дизельное топливо было в Таллине, самое дешевое — в Вильнюсе.

В Риге на автозаправках Circle K цена 95-го бензина уже десятую неделю подряд составляет 1,272 евро за литр, цена дизельного топлива не менялась уже семь недель и составляет 1,192 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправках Circle K 95-й бензин подешевел на 0,4% — до 1,2 евро, дизтопливо — на 0,4% до 1,131 евро за литр.

В Таллине 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 1,7% — до 1,277 и 1,257 евро за литр соответственно.

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составили соответственно 0,565 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,5% — до 0,549 евро за литр.