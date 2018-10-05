Цены на дрова взлетели и продолжат расти — в чем причина?

"Нынешнее повышение цен — первое крупное, потому что с момента прихода евро цены держались очень низко. Поскольку теперь спрос так увеличился, даже хуторяне, которые до сих пор заготавливали дрова из своего леса, стали докупать", — констатировал член правления Põhja-Eesti Küttepuu OÜ Пауль Пылдсаар.

По словам исполнительного директора Harju Puu Марта Лийвака, главная причина повышения цен — влажная осень в прошлом году. "Машины из-за чрезмерной влажности не могли пробраться в лес к материалу, и затем рынок в результате высокого спроса и низкого предложения опустел", — описал Лийвак. Хотя нехватка материала, по его словам, сначала не повлияла на стоимость топливного материала, рост цены с задержкой все-таки дошел до конечного потребителя.