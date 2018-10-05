Цены на дрова взлетели и продолжат расти — в чем причина?

Цены на дрова, которые местами повысились примерно вполовину, обещают еще больше вырасти для потребителя, потому что производители страдают от нехватки сырья. Производители советуют клиентам предпочесть более влажные открытые дрова, которые заметно дешевле сухого упакованного топливного материала, пишет Eesti Päevaleht.
"Нынешнее повышение цен — первое крупное, потому что с момента прихода евро цены держались очень низко. Поскольку теперь спрос так увеличился, даже хуторяне, которые до сих пор заготавливали дрова из своего леса, стали докупать", — констатировал член правления Põhja-Eesti Küttepuu OÜ Пауль Пылдсаар.
По словам исполнительного директора Harju Puu Марта Лийвака, главная причина повышения цен — влажная осень в прошлом году. "Машины из-за чрезмерной влажности не могли пробраться в лес к материалу, и затем рынок в результате высокого спроса и низкого предложения опустел", — описал Лийвак. Хотя нехватка материала, по его словам, сначала не повлияла на стоимость топливного материала, рост цены с задержкой все-таки дошел до конечного потребителя.