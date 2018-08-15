Цены на дорожное страхование выросли

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба страхового общества ERGO Катерины Лепвальтс, случай ущерба значительно превысил предел возмещения материального ущерба при дорожном страховании, который составляет 1,2 млн евро, но окончательная сумма еще устанавливается. ”Совершенно безответственно рисковать в пьяном состоянии своей и чужой жизнью. Водитель, ставший в состоянии опьянения виновником несчастного случая, должен учитывать, что страховое общество впоследствии может востребовать с него возврата выплаченного возмещения”, — пояснила Лепвальтс.
Как сказала руководитель сферы дорожного страхования If Kindlustus Реэт Вейльберг, вызывает беспокойство то, что за полгода в дорожно-транспортных происшествиях погибло людей больше, чем за весь прошлый год. ”Помимо погибших, намного больше и тех, кто получил в дорожных происшествиях сверхтяжкие травмы и теперь всю оставшуюся жизнь вынужден будет провести в инвалидной коляске или в социальном учреждении, справляясь с жизнью лишь с помощью других людей и своих близких. Будьте внимательными в движении, не переоценивайте свои возможности, не занимайтесь за рулем посторонними делами, пристегивайте ремни на передних и задних сиденьях, а также обеспечивайте безопасность детей”, — сказала Вейльберг.
Дорожное страхование — это обязательное страхование, на основании которого страховое общество возмещает потерпевшему ущерб, причиненный ему виновником дорожно-транспортного происшествия. Стоимость дорожного страхования можно рассчитать на калькуляторе дорожного страхования LKF; там же на сайте есть сравнение цен страховых обществ BTA, ERGO, If, Inges, Gjensidige, PZU, Salva и Seesam Kindlustus.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными, не имеющими обязательного страхования и неустановленными транспортными средствами. Также LKF организует разрешение споров в области дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.
Более подробный обзор статистики дорожного страхования за первое полугодие 2018 года размещен на сайте LKF.