Цены на дорожное страхование выросли

По словам руководителя Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе, рост цен на дорожное страхование в последнее время обусловлен, главным образом тем, что количество дорожно-транспортных происшествий постоянно растет, а средняя сумма ущерба приближается к отметке 2000 евро. ”Хотя на дорогах появляется все больше автомобилей, оснащенных современными средствами безопасности, призванными предотвращать происшествия, к сожалению, беспечность людей в отношении других участников движения усиливается. Мчащийся на красный свет или проезжающий в запрещенном месте по встречной полосе автомобиль больше не является у нас редкостью”, — сказал Йессе.

Если за шесть месяцев прошлого года страховщики получили от дорожного страхования ущерб на сумму 1,7 млн евро, то за тот же период нынешнего года прибыль составила 0,4 млн евро. Сумма страховых взносов была 52,3 млн евро, что на 17 процентов больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

”Результат в сфере дорожного страхования более чем за шесть лет вышел на небольшую прибыль, но для радости, конечно же, причин нет, потому что полгода еще впереди”, — отметил Йессе.

Самый большой случай ущерба в дорожном страховании за полгода произошел в феврале, когда водитель грузовика в состоянии алкогольного опьянения выехал на пути перед поездом, в результате чего поезд сошел с рельсов.