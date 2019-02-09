Цены на бензин в Таллинне снова выросли

Самый дорогой бензин и дизельное горючее на этой неделе по-прежнему были в Таллинне, самые дешевые — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цены на горючее не меняются уже пятую неделю подряд. Литр бензина 95-й марки, как и литр дизельного горючего, на этой неделе стоит 1,194 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K бензин подешевел на 2,8% до 1,05 евро за литр, дизельное горючее — на 1,4% до 1,049 евро за литр.

В Таллинне цена бензина 95-й марки выросла на 0,8% до 1,299 за литр, дизельного горючего — на 1,5% до 1,339 евро за литр.

Цена автогаза во всех трех столицах на этой неделе не менялась и составила 0,605 евро в Риге, 0,629 евро в Таллинне и 0,493 евро в Вильнюсе.