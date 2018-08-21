Цены эстонских производителей промтоваров в июле выросли на 3,2%

На изменение индекса в июле по сравнению с июнем наиболее заметно повлиял рост цен в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, изделий из древесины и горнодобывающей промышленности, а также снижение цен в производстве электронного оборудования, передает rus.err.ee.

По сравнению с июлем 2017 года на индекс больше среднего повлиял рост цен в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, деревообработке и производстве топливных масел, а также снижение цен в производстве электронного оборудования.

Индекс экспортных цен в июле по сравнению с июнем не изменился, а по сравнению с июлем 2017 года увеличился на 2,4%.

Индекс импортных цен в июле по сравнению с июнем упал на 0,1%, а по сравнению с июлем 2017 года увеличился на 4,7%.