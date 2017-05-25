25.05.2017, 17:17

Центробанк России решил обложить налогом биткоины

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bbcrussian.com
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Центробанк России решил обложить налогом биткоины
Foto: JIM URQUHART, REUTERS

Банк России готовит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.


По ее словам, после совещания с министерствами и ведомствами о том, как идентифицировать частные криптовалюты, было решено отнести их к цифровому товару.

"Наше предложение — относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару", — сказала она.


Биткоин является виртуальной валютой, выпуск которой не регулируется ни одним мировым центробанком.


Он представляет собой систему цифровых жетонов, все сделки с которыми происходят без участия третьей стороны. Для обеспечения безопасности системы используются специальные криптографические методы.


Российские Центробанк и министерство финансов, как и регулирующие ведомства других стран, неоднократно заявляли о рисках хождения биткоинов и других криптовалют. Минфин России пытался запретить биткоины, но это предложение не получило поддержки.


Биткоины используются в теневой экономике, например, для торговли наркотиками и другими запрещенными для свободного распространения товарами.


В марте этого года стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории стала выше стоимости унции золота на мировом рынке.


С тех пор курс активно растет, поднявшись за последнюю неделю приблизительно на 30%.

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