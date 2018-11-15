15.11.2018, 18:40

Центробанк: Латвия ещё никогда не была такой богатой, как сейчас

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rus.DELFI.lv
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EURO RAHA MÜNDID
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Народное хозяйство растёт, а благосостояние страны ещё никогда не было таким высоким. Все риски — только внешние, например, "Брекзит". Об этом заявил в интервью Latvijas Radio член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс.


По его словам, экономика Латвии росла не хуже других. Наоборот — это одна из самых быстрорастущих экономик региона. ВВП растёт, уровень дохода жителей тоже, безработица сравнительно невелика, а правительство осторожно в своих тратах.

"Наша экономика растёт, и мы довольно состоятельны", — считает Казакс. Нельзя сказать, что сейчас мы наблюдаем "жирные годы", как в 2006-2007 гг, признаёт эксперт — но это и хорошо. Сейчас экономика гораздо менее "раздута", а значит, меньше зависит от внутренних рисков. Угрожают ей лишь внешние риски — события на рынке экспорта или, например, выход Британии из ЕС.

В то же время, отмечает Казакс, нельзя сказать, что в Латвии всё прекрасно и мы всего добились. Проблемы есть в финансовом секторе — снизилось число вкладов нерезидентов. Рост этого сектора, считает экономист, зависит от нового правительства. И в частности от того, будут ли введены рекомендации комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег "Moneyval". Это нужно сделать как можно скорее, иначе последствия будут неприятными.

Комитет "Moneyval" был учрежден Советом Европы в 1997 году. Летом этого года он ввёл в Латвии усиленный контроль: эксперты посчитали действия латвийских властей малоэффективными в установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения. Начиная со следующего года Латвия каждый год должна подавать отчеты о работе по улучшению ситуации до 2022 года, когда "Moneyval" подготовит следующий доклад.

Казакс получил степень бакалавра экономики в Латвийском университете, диплом экономиста в Кембриджском университете, степени магистра и доктора экономики в Лондонском университете. Работал старшим экономистом в Министерстве экономики, преподавателем в Рижской высшей школе экономики, с 2005 года — главным экономистом "Swedbank" в Латвии, с 1 августа 2018 года входит в совет Банка Латвии.

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