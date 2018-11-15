15.11.2018, 09:50

Центристы намерены ввести потолок по соцналогу, равный четырем средним зарплатам

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rus.delfi.ee
EST
Yana Toom keskerakondlastega
Yana Toom keskerakondlastegaFoto: Madis Veltman

Центристская партия в подготавливаемой экономической программе записала намерение установить потолок для взимания социального налога, который будет равен четырехкратной средней заработной плате, что означает, что с той части заработной платы, которая превышает установленный потолок, работодателям больше не придется платить 33% социального налога, сообщает rus.err.ee.

"Потолок соцналога будет", — сказал руководитель рабочей группы центристов по подготовке избирательной платформы к предстоящим выборам в Рийгикогу и руководитель бюро премьер-министра Юри Ратаса Танел Кийк.

Хотя еще идет обсуждение, каким точно должен быть этот потолок, есть предложение установить его на уровне четырех средних зарплат. Связь потолка для уплаты соцналога со средней зарплатой, по словам Кийка, хороша еще и тем, что его величина будет меняться автоматически.

Кийк считает, что это создаст стимул для компаний для привлечения высокооплачиваемых работников в Эстонию и снизит желание предпринимателей выводить доходы предприятия, например, через дивиденды.

Введение потолка для уплаты соцналога означает, что компании больше не придется платить 33% социального налога с заработной платы, превышающую этот потолок, но с зарплаты менее установленного потолка, соцналог по-прежнему будет платиться со всей зарплаты. Остаются и другие действующие сейчас налоги на рабочую силу.

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Центристы намерены ввести потолок по соцналогу, равный четырем средним зарплатам

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