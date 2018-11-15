15.11.2018, 09:50

Центристы намерены ввести потолок по соцналогу, равный четырем средним зарплатам

 (32)
rus.delfi.ee
EST
Yana Toom keskerakondlastega
Yana Toom keskerakondlastegaFoto: Madis Veltman

Центристская партия в подготавливаемой экономической программе записала намерение установить потолок для взимания социального налога, который будет равен четырехкратной средней заработной плате, что означает, что с той части заработной платы, которая превышает установленный потолок, работодателям больше не придется платить 33% социального налога, сообщает rus.err.ee.

"Потолок соцналога будет", — сказал руководитель рабочей группы центристов по подготовке избирательной платформы к предстоящим выборам в Рийгикогу и руководитель бюро премьер-министра Юри Ратаса Танел Кийк.

Хотя еще идет обсуждение, каким точно должен быть этот потолок, есть предложение установить его на уровне четырех средних зарплат. Связь потолка для уплаты соцналога со средней зарплатой, по словам Кийка, хороша еще и тем, что его величина будет меняться автоматически.

Кийк считает, что это создаст стимул для компаний для привлечения высокооплачиваемых работников в Эстонию и снизит желание предпринимателей выводить доходы предприятия, например, через дивиденды.

Введение потолка для уплаты соцналога означает, что компании больше не придется платить 33% социального налога с заработной платы, превышающую этот потолок, но с зарплаты менее установленного потолка, соцналог по-прежнему будет платиться со всей зарплаты. Остаются и другие действующие сейчас налоги на рабочую силу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: EKRE провели пикет против договора ООН о миграции перед пустым зданием правительства

15.11.2018
В четверг депутаты EKRE и их сторонники перед Домом Стэнбока, что выразить правительству протест против договора ООН о миграции. Однако министры протестной акцией насладиться не смогли — их попросту не было в здании.
Подробнее

Читатель: Плагиат? Знак ЭР100 очень уж похож на логотип другого бренда

15.11.2018
Читательница Delfi прислал фотографию старой косметички, которую она обнаружила на днях. “Уж очень мне это лого напомнило единицу с нулями, как у ЭР100. Только квадрат заменить на круг надо. Плагиат?“ — пишет она.
Подробнее



Заговор или объективные трудности? Некоторые аспекты смены мобильного оператора

15.11.2018
Уже много лет жители Эстонии имеют возможность переходить от одного мобильного оператора к другому, сохраняя прежний номер телефона. Однако на деле процесс этот не столь быстрый, как хотелось бы многим, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Политика интеграции должна быть улицей с двусторонним движением

15.11.2018
15 — 16 ноября в конференц-зале отеля Radisson Blu Sky Hotel проходит международная конференция ”Мой дом, наш дом: что объединяет нас в многокультурном обществе”. DELFI ведет онлайн-блог с конференции и делится с читателями самыми интересными мыслями.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
146,30 €

Центристы намерены ввести потолок по соцналогу, равный четырем средним зарплатам

15.11.2018
Центристская партия в подготавливаемой экономической программе записала намерение установить потолок для взимания социального налога, который будет равен четырехкратной средней заработной плате, что означает, что с той части заработной платы, которая превышает установленный потолок, работодателям больше не придется платить 33% социального налога, сообщает rus.err.ee.
Подробнее



”Разбор полетов” от Яака Аллика: предвыборная гонка вооружений

15.11.2018
К тому, что перед выборами партии пытаются перекричать друг друга громкими обещаниями, все уже привыкли. В это же раз в преддверии кампании началась настоящая гонка вооружений. В прямом смысле.
Подробнее


Россия хочет ограничить шопинг-туризм своих граждан — нормы беспошлинного ввоза сократятся с нового года

15.11.2018
Финские эксперты предполагают, что, если спрос на товары сохранится, это приведет к возвращению так называемых ”килобабушек” (kilomummo).
Нормы беспошлинного ввоза товаров в Россию, касающиеся частных лиц, заметно ужесточатся в новом году, сообщает Yle.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Продавец несет ответственность за недвижимое имущество и после сделки купли-продажи

15.11.2018
Законодатель обязал продавца информировать покупателя о любых известных дефектах объекта. К сожалению, я постоянно вижу, как на вопрос нотариуса о недостатках продаваемого дома продавцы начинают судорожно перебирать варианты возможных ответов. Они не знают, что именно считать недостатками или предметами риска, что можно сказать или оставить не сказанным, и в итоге не решаются об этом даже заикнуться.
Подробнее