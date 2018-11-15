15.11.2018, 19:40

Центристы намерены изменить систему распределения экологический налогов

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rus.delfi.ee
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VKG tehased Kohtla-Järvel
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

Комиссия по окружающей среде сегодня рассмотрит предложение Союза самоуправлений Ида-Вирумаа о пересмотре системы распределения эко-налогов, большая часть которых поступает в государственный бюджет за счет северо-востока.

Председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев отметил, что на рассмотрение членам комиссии по окружающей среде поступил ряд разумных поправок к Закону об экологических налогах. ”Я поддерживаю предложение Союза самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) о пересмотре концепции возврата эко-налогов, ведь многие самоуправления промышленного региона страны, где не происходила добыча сланца, но постоянно велась его переработка, годами недополучали необходимые средства. Кроме того, я поддерживаю позицию IVOL, что система распределения эко-налогов должна в общем работать по принципу, при котором регион, где больше загрязнений и откуда больше поступает эко-налогов, должен получать обратно больше финансов за счет тех же эко-налогов”, — сказал Дмитрий Дмитриев.

Дмитриев уточнил, что в качестве решения проблемы Союз самоуправлений Ида-Вирумаа считает необходимым увеличить поступления с каждой добытой тонны сланца в бюджет местных самоуправлений до 1/3 от нынешнего уровня, но в зависимости он мировых цен на тяжелое топочное масло. Кроме того предлагается начать учитывать в схеме распределения эко-налогов как фактор загрязнения воздуха, так и фактор складирование отходов сланцеперерабатывающей промышленности на территории некоторых самоуправлений северо-востока.

По мнению Дмитриева, сегодняшнее обсуждение в комиссии лишь доказывает, что тема эко-налогов очень актуальна для северо-восточного региона Эстонии и партии должны найти компромисс в этом вопросе. ”К сожалению, до сих пор нам не удалось изменить принцип распределения эко-налогов. Когда правительство возглавляли реформисты, им было не до Ида-Вирумаа, так как в этом регионе у них не было поддержки населения. Сегодня палки в колеса ставит министерство окружающей среды, возглавляемое отечественниками, которое со слов министра тоже не видят необходимости что-то менять”, — признал Дмитриев.

Политик добавил, что, учитывая приближающиеся выборы в Рийгикогу, Центристская партия намерена попросить у населения мандат на решение этой проблемы. ”В предвыборной программе нашей партии в том числе есть пункт, касающийся эко-налогов. Мы намерены пересмотреть принцип распределения денег и увеличить возврат эко-налогов северо-восточному региону и в случае, если избиратели дадут нам полномочия, то после выборов в Рийгикогу и в случае победы, мы впишем этот пункт в новый коалиционный договор”, — заверил Дмитрий Дмитриев.

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