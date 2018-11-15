Центристы намерены изменить систему распределения экологический налогов

Председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев отметил, что на рассмотрение членам комиссии по окружающей среде поступил ряд разумных поправок к Закону об экологических налогах. ”Я поддерживаю предложение Союза самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) о пересмотре концепции возврата эко-налогов, ведь многие самоуправления промышленного региона страны, где не происходила добыча сланца, но постоянно велась его переработка, годами недополучали необходимые средства. Кроме того, я поддерживаю позицию IVOL, что система распределения эко-налогов должна в общем работать по принципу, при котором регион, где больше загрязнений и откуда больше поступает эко-налогов, должен получать обратно больше финансов за счет тех же эко-налогов”, — сказал Дмитрий Дмитриев.

Дмитриев уточнил, что в качестве решения проблемы Союз самоуправлений Ида-Вирумаа считает необходимым увеличить поступления с каждой добытой тонны сланца в бюджет местных самоуправлений до 1/3 от нынешнего уровня, но в зависимости он мировых цен на тяжелое топочное масло. Кроме того предлагается начать учитывать в схеме распределения эко-налогов как фактор загрязнения воздуха, так и фактор складирование отходов сланцеперерабатывающей промышленности на территории некоторых самоуправлений северо-востока.