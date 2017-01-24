Центристская партия считает, что министру госуправления следует начать проверку АО Riigi Kinnisvara, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе. Более того, следует обратить пристальное внимание на стиль руководства в других госпредприятиях.

По словам члена парламентской комиссии по борьбе с коррупцией Аннели Отт, несмотря на то, что экс-глава совета Riigi Kinnisvara Таави Рыйвас предстанет перед комиссией со своими объяснениями произошедшего — этого все же недостаточно и для более подробной информации необходимо провести на госпредприятии внутреннюю проверку.

”Парламентская фракция Центристской партии придерживается мнения, что министр госуправления Михаил Корб должен провести аудит” — отметила Отт.

Депутат добавила также, что вполне понятно, что министр не может быть в курсе всего происходящего, но все же Аннели Отт выразила надежду на то, что глава ведомства сможет получить адекватную информацию и ответы на вопросы, связанные с сомнительной сделкой. Особенно, раз дело касается госпредприятия, находящегося в сфере деятельности министерства.

По словам Отт, другие министры тоже должны обратить пристальное внимание на то, является ли прозрачным и честным управление госпредприятиями, входящими в подведомственную им сферу.

”В ноябре прошлого года партия, которая долгое время управляла государством, оказалась за бортом власти. И здесь, без сомнений, как в случае с центром Ареснал, так и Таллиннским портом, возникают разные подозрения. Вопросы появляются и относительно других госпредприятий”, — добавила она.

Напомним, что на прошлой неделе газета Äripäev писала о том, что у влиятельного реформиста Райна Розиманнуса имелись скрытые интересы, связанные с торговым центром Arsenal. Недвижимость торгового центра, который построен на месте военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного фондом Riigi Kinnisvara AS (RKAS). На тот момент советом фонда руководил Таави Рыйвас.